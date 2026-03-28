В Польше жестко "разнесли" Орбана и его сторонников

Премьер-министр Угощины Виктор Орбан / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко раскритиковал главу правительства Венгрии Виктора Орбана и тех, кто его поддерживает.

В своей заметке на платформе Х он объяснил, почему поддержка Орбана неприемлима.

Глава польской дипломатии напомнил, что Москва поддерживает Орбана, потому что тот саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и деньги для Украины.

«Так что тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это действительно так просто», — отметил Сикорский.

Сообщение главы МИД Польши появилось после того, как в минувший понедельник президент Польши Кароль Навроцкий встретился с Виктором Орбаном в Будапеште на праздновании Дня польско-венгерской дружбы.

Этот шаг был широко раскритикован польскими политиками, в частности премьер-министром Дональдом Туском и собственно Радославом Сикорским.

Как сообщалось ранее, Венгрия находится в финальной фазе кампании перед парламентскими выборами, которые запланированы на 12 апреля. Недавние опросы показывают, что партия Орбана «Фидес» может потерять власть после многих лет правления. Ее вытесняет крупнейшая оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Выборы в Венгрии — как критикуют Орбана

Напомним, во время предвыборного турне Виктора Орбана в городе Дьер сторонники оппозиционной партии «Тиса» и другие недовольные освистали действующего премьер-министра Венгрии. Они скандировали антиправительственные лозунги и имели плакаты с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

В Европарламенте Виктора Орбана назвали не патриотом своей страны, а «полезным идиотом» России и Китая. В своем выступлении немецкий депутат Мориц Кернер напомнил, что во времена правления Орбана Венгрия официально стала одной из самых бедных и коррумпированных в Евросоюзе.

Тем временем ЕС отложил утверждение кредитного плана для Венгрии на сумму более 16 млрд евро. Решение Брюсселя напрямую связано с позицией правительства Виктора Орбана, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.