Полиция.

Реклама

В польском городе Быдгощ группа местных жителей напала на двух украинских подростков. Инцидент произошел вечером 21 ноября на территории торгового центра.

Об этом сообщает польская газета Express Bydgoski.

Реклама

Как сообщили правоохранители, полиция получила заявление об оскорблениях на национальной почве в отношении 15-летней гражданки Украины и сопровождавшего его парня.

Реклама

По неофициальной информации радиостанции Radio PiK, сначала группа поляков придиралась к подросткам, толкала их и оскорбляла прямо в торговом центре. Однако после выхода из галереи конфликт перерос в физическое нападение. В результате избиения 15-летняя украинка получила перелом носа.

Пока обстоятельства инцидента выясняют сотрудники городской полиции Быдгоща. Правоохранители уже допросили свидетелей и планируют изъять записи камер видеонаблюдения торгового центра.

Одной из основных версий, которую проверяют следователи, есть оскорбление несовершеннолетней девушки из-за ее национальности. В полиции пока не разглашают других подробностей из-за расследования.

Украинцы в Польше - последние новости

В Польше судят женщину за нападение на украинских детей на школьной спортивной площадке. По версии следствия женщина оскорбляла подростков из-за их происхождения, избила троих из них и публично одобряла агрессивную войну России против Украины.

Реклама

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий в пользу российских спецслужб. Мужчин в возрасте 24 и 25 лет были задержаны в городе Минск-Мазовецкий, когда они фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры.

В Варшаве депортирован 18-летний гражданин Украины , подозреваемый в повреждении школьной спортивной площадки и автобусной остановки. По данным польской полиции, молодой человек был под хмельком, разрисовывал остановку граффити и агрессивно реагировал на замечания очевидцев.

Новости партнеров