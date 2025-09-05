В Польше жестоко избили трех украинцев из-за их национальности

Один из нападавших на украинцев в Варшаве

В варшавском районе Бялоленка вечером 4 сентября произошло жестокое нападение на молодых граждан Украины. По информации полиции, злоумышленники сначала оскорбляли украинцев нецензурной бранью из-за происхождения, а затем применили физическую силу.

Об этом сообщает Raport Warszawski.

Возле одного из магазинов Варшавы неизвестные спровоцировали конфликт, а затем трое из них жестоко избили иностранцев. Очевидица происшествия, которая находилась рядом с пострадавшими, вызвала полицию и зафиксировала нападение на видео.

На вызов прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они собрали улики, опросили свидетелей и подготовили ориентировку на нападавших. Одному из пострадавших понадобилась помощь медиков.

«Полицейские немедленно начали действия, чтобы установить и задержать нападавших», — отметила надкомиссар Полина Онишко.

Решающим доказательством стало видео от свидетеля. Уже на следующий день правоохранители задержали 41-летнего мужчину, а чуть позже в одной из квартир — еще двух нападавших в возрасте 28 и 36 лет. Во время обыска у старшего из них обнаружили синтетический наркотик мефедрон.

Задержанным предъявили обвинения:

41-летний мужчина будет отвечать за участие в избиении;

28-летнему инкриминируют телесные повреждения, национальные оскорбления и угрозы свидетелю;

36-летнему вменяют избиение, оскорбления и хранение наркотиков, причем его отягощает рецидив.

Суд постановил применить к подозреваемым полицейский надзор и запретил им контактировать с потерпевшими и друг с другом.

В Польше за избиение и оскорбления на национальной почве предусмотрено наказание до пяти лет заключения, а для рецидивиста — еще строже. Полиция подчеркивает, что мотив преступления был связан именно с национальностью жертв.

Напомним, ранее в Варшаве поляк жестоко избил украинку на паркинге из-за конфликта за место для авто. Женщина не заметила, что позади нее был автомобиль, который пытался въехать на парковочное место. Водитель не посигналил, а въехал в украинку.

К слову, в Берлине 51-летний украинец стал жертвой нападения с ножом из-за национальности: он получил серьезное ранение.