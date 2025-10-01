В Польше жестоко поиздевались над 23-летним украинцем

Украинца избили в Польше / © скриншот с видео

В польском городе Вроцлаве группа местных подростков обманом выманила на встречу в безлюдном месте 23-летнего гражданина Украины. После этого молодые поляки жестоко поиздевались над украинцем: его избили и нарисовали нацистскую символику на лице.

Об инциденте, который произошел в сентябре, в среду, 1 октября, сообщила полиция Вроцлава.

По информации следователей, подростки создали фальшивый профиль в социальных сетях на имя 16-летней девушки, якобы заинтересованной в сексуальных контактах.

От имени вымышленной несовершеннолетней девушки злоумышленники договорились о встрече с 23-летним мужчиной. Когда он появился в назначенном месте, на него напали.

«Злоумышленники не только избили жертву, но и побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику, записывая весь инцидент на видео», — говорится в сообщении вроцлавской полиции.

Кадры снятого подростками видео опубликовали на сайте полиции. На видео видно, как группа мужчин в масках физически избивает мужчину, который сидит на земле.

«Такие действия являются преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона. Речь идет об избиении, а также о тревожных идеологических мотивах», — отметили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия для определения роли каждого участника инцидента.

Польские правоохранители отметили, что о любых подозрениях относительно сексуальных домогательств к несовершеннолетним следует немедленно сообщить в правоохранительные органы.

«Самостоятельные действия и попытки „осуществить правосудие“ могут привести к трагическим последствиям — как для жертвы, так и для виновных», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в польской Легнице неизвестные вандалы повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что волна антиукраинских настроений в Польше растет, в частности, благодаря стараниям Кремля.