В Польше жестоко убили 38-летнюю украинку: без матери осталось трое детей

В Польше жестоко убили 38-летнюю женщину из Тернопольской области.

Об этом сообщает местная полиция.

Трагедия произошла в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

Тело 38-летней женщины обнаружили в коридоре у входа в многоквартирный дом. Злоумышленником оказался 48-летний мужчина. Мужчина нанес женщине двадцать ударов ножом. Его задержали спустя три часа после убийства. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение.

Как рассказал "Суспільному" староста Матвеевского старостинского округа в Тернопольской области Игорь Яремчук, у женщины – трое детей: 21-летняя дочь, еще одна дочь учится в 10 классе и сын – в 9 классе.

"Эта женщина постоянно ездила на заработки в Польшу, чтобы заработать семьи на жизнь, знаем ее только с хорошей стороны. Дети живут с бабушкой. Также у умершей есть две родные сестры. О смерти женщины нам сообщили ее родные. В селе сейчас люди собирают деньги, чтобы привезти тело домой, когда его смогут транспортировать — пока неизвестно", — рассказал староста.

Ранее сообщалось, что в Германии жестоко убит украинский баскетболист.

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