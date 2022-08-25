В Польше жителям ближайших регионов с Украиной советуют ограничить пребывание на улице: что произошло

Загрязнение воздуха особенно ощущают жители ближайших к Украине регионов Польши: Люблинского и Подлясского воеводств, а также восточной части Варминско-Мазурского и Мазовецкого воеводств.

Об этом заявила главная инспекция по охране окружающей среды, пишет lifehack.poland.

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию PM10 на станциях мониторинга качества воздуха в восточной Польше. Причиной этого является приток воздушных масс со всей Восточной Европы, из пострадавших от агрессии России в Украине районов и пожаров.

Среднесуточная концентрация взвешенной пыли РМ10 выше 100 мкг/м3 была превышена в Люблинском воеводстве на станциях в Хелме (121,2 мкг/м3) и Замостье (115,7 мкг/м3).

В Подлясском воеводстве среднесуточная концентрация выше 150 мкг/м3. Прогнозируемое превышение охватывает город Белосток.

"Твердые частицы представляют собой смесь твердых частиц и жидких капель, которые остаются в воздухе. Эти частицы могут содержать, например: соединения серы и азота, тяжелые металлы и аллергены. Пыль PM10 содержит частицы диаметром не более 10 микрометров", — говорится в сообщении.

При повышенных концентрациях время пребывания на улице должно быть ограниченным. Люди, особенно чувствительные к загрязнению воздуха, в том числе дети и подростки до 25 лет, беременные женщины, пожилые люди — им следует избегать пребывания на открытом воздухе, ограничивать физические усилия.

Напомним, 22 августа в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха.

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