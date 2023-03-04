В Польше злоумышленник поджег автомобили скорой, предназначенные для помощи Украине

Одна из машин для харьковской больницы сгорела дотла. Вероятного виновника поджога задержали.

В субботу, 4 марта, в городе Радлуве на юго-востоке Польши полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге транспортных средств, предназначенных для помощи пострадавшей от войны Украине. Одна скорая сгорела полностью, еще одну – вероятно, удастся отремонтировать.

Об этом сообщает телеканал TVN24 на своем сайте.

Пожар возник поздно вечером в пятницу на стоянке муниципального офиса. В субботу на месте происшествия работала полиция, установив, что автомобили подожгли намеренно. По подозрению в поджоге задержан 35-летний мужчина.

В субботу утром обе машины скорой помощи должны были отправиться в Украину в колонне фонда "Сила будущего". Уничтоженная скорая предназначалась для одной из больниц Харькова — города, часто попадающего под удары российских ракет.

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Фонд, почти еженедельно в течение года привозящий в Украину гуманитарную помощь, сейчас собирает деньги на новую машину.

"Мы не можем остаться равнодушными к потребностям больницы, которая ждала эту скорую", — заверили благотворители.

В Украину должны были доставить десять автомобилей – шесть санитарных и четыре пикапа. После пожара колонна уменьшилась до четырех карет скорой помощи и двух пикапов.

Вторая часть транспорта – два грузовика с медицинским оборудованием – не пострадали и поехали в украинские больницы.

Напомним, Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy.

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