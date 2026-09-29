В Польшу массово прибывают американские танки Abrams: СМИ раскрыли детали

Танки Abrams / © Associated Press

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В Польшу прибыла новая партия тяжелой бронетехники из США — 35 новейших танков Abrams. Контракт на закупку 250 машин близится к своему завершению.

Об этом сообщает пишет Forsal.pl.

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что армия его страны получила еще 35 американских основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams. После этой поставки количество машин этой модификации, переданных Польше, возросло до 217 из 250, предусмотренных контрактом.

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Танки M1A2 SEPv3 изготовила американская компания General Dynamics Land Systems.

На поставку бронетехники ранее обратил внимание украинский военный портал «Милитарный». По его информации, Польша уже получила 217 из 250 заказанных Abrams этой версии.

Итак, американской стороне осталось передать польской армии еще 33 танка. Ожидается, что машины поступят в четвертом квартале этого года.

У Польши будет 366 танков Abrams

Кроме M1A2 SEPv3, польские Сухопутные войска используют и предидущую модификацию американских танков — M1A1 Abrams. По состоянию на 2024 год в Польше насчитывалось 116 таких машин.

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Эти танки раньше находились на вооружении армии США. Их закупка позволила Польше оперативнее усилить собственные бронетанковые подразделения после передачи Украине части техники.

Польша передала Украине сотни постсоветских танков, а также PT-91 Twardy и Leopard. Приобретение б/у M1A1 Abrams стало одной из мер по компенсации потери этой техники.

После завершения контракта на поставку M1A2 SEPv3 Польша будет иметь 366 танков Abrams. Из них 250 составят машины более современной модификации, а еще 116 — M1A1.

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Напомним, МВД Польши рассылает гражданам инструкцию на случай воздушных атак с рекомендациями по действиям во время сирен, поиску укрытий и сбору «тревожного чемодана». Документ имеет целью выработать у населения автоматическую реакцию на опасность и содержит советы по безопасным местам в домах при отсутствии бомбоубежищ.

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В свою очередь Минобороны Польши меняет процедуру открытия огня по объектам, нарушающим воздушное пространство страны со стороны РФ, отказавшись от обязательной для мирного времени визуальной идентификации цели. Вместо приближения самолета к объекту для его распознавания теперь для принятия решения об уничтожении достаточно данных радиолокатора и других сопутствующих факторов.

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