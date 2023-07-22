В Польшу не пустили известную российскую теннисистку, поклонницу Путина

Поклонница Путина хотела попасть в Польшу самолетом из Белграда.

Польские пограничники не впустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву, поддерживающую диктаторский режим Владимира Путина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МВД Польши.

Сообщается, что поклонница Путина хотела попасть в Польшу самолетом из Белграда.

“Вчера, 21 июля, Пограничная служба не пустила российскую теннисистку в Польшу. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград-Варшава. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта Шопена, а сегодня после 12 часов вылетела в Подгорицу”, — говорится в сообщении.

Польские пограничники объяснили, что не пустили Звонареву в страну, поскольку она находится в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 июля, возле частного дома венгерского премьер-министра Виктора Орбана в городе Фелчут появился детский гроб с надписью "Будущее венгерской молодежи". Таким образом, местный юрист и активист Золтан Керестени выразил свой протест против тесных отношений правительства Венгрии с возглавляемой Путиным Российской Федерацией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети появилась информация, что в России готовят репрессии против ярых патриотов войны.

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