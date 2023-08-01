"В Польшу пойдем": "вагнеровец" признался журналистке о нападении на страну НАТО

Журналистка белорусской службы телеканала "Настоящее время" познакомилась на сайте знакомств одним из наемников террористической группы "Вагнер", которые сейчас дислоцируются под Осиповичами, чтобы узнать их военные планы.

Об этом идет речь на Ютуб-канале телеканала "Настоящее время".

Девушка познакомилась с парнем по имени Александр, ему 30 лет. Он рассказал журналистке, что воюет с 2014 года.

Относительно пребывания в Беларусии, по его словам, Лукашенко "приютил" их, сделал так называемый "отпуск". За что они еще получают государственные средства от казны РБ. В республике им платят 24 000 белорусских рублей (около 350 000 грн ), одна не уточнила, за какой период. Также им обещают пенсию в эквиваленте 110 000 грн.

Как говорится в переписке, Лукашенко им еще заявил, что дает "по желанию гражданство". А также уверяет, что здесь, в Беларуси, они "чисты" и им "открыто дорогу в Америку", но "нужно будет идти через Европу".

Глава Осиповичского района сказал, по словам продавщицы, местным жителям строго запрещено общаться с "вагнеровцами".

Александр признался девушке, что русских солдат "как мясо" отправляют на фронт, потому что "государству п** на народ, это – бизнес". Так он и объяснил ей, почему подписал контракт с ПИК "Вагнер".

"За деньги. Война – это бизнес их масштабов, которые нам и не снились". На реакцию "А то, что люди гибнут? За что?", сказал "Расходник, и это не нам решать. Это верхушки, а мы даже не пешки. А кто воевать будет? Если не мы, то ваши дети, братья. Все сять, а нам п***й", — написал "вагнеровец".

По его словам, они "в Польшу пойдут для задания", но "пока тишина, не хрюкают".

В Польше ожидают, что "Вагнер" начнет операцию в Сувальском коридоре

Как сообщалось ранее, вицемаршалок польского Сената Михал Каминский заявил, что они предполагают, что "вагнеровцы", которые находятся на территории Беларуси, может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре (совмещает Польшу и Литву — ред.)

Ранее в Госдуме РФ заявили, что им "очень нужен" Сувальский коридор, разделяющий Польшу и Литву, а также может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью.

Перед этим премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении "вагнеровцев" в Сувальский коридор и выразил обеспокоенность. По его словам, более сотни наемников из "Вагнера" отправились в Сувальский коридор.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАЧЕМ "вагнеровцев" стягивают в Беларусь? | Андрей Демченко.

Читайте также: