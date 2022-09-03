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В Польшу прибыл американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие: фото

В Польшу прибыл американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие: фото

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В Польшу прибыл американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие: фото

Фото: Мариуш Блащак

Министр обороны Польши отметил, что прибытие в страну стратегического бомбардировщика ВВС США свидетельствует о тесном польско-американском сотрудничестве.

В пятницу, 2 сентября, в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие.

Об этом в своем Twitter написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, опубликовав соответствующее фото.

"Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности защищать восточный фланг НАТО растут", — отметил глава польского оборонного ведомства.

В издании "Польское радио" отметили, что восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress — дальний стратегический бомбардировочный, способный нести несколько десятков тонн различных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерное оружие.

Напомним, ранее стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, пролетели над территорией четырех стран НАТО на Балканах.

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