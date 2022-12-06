В Польшу прибыла первая партия корейского вооружения на десятки миллиардов долларов: при чем здесь Украина

В Польшу прибыла первая партия военной техники из Южной Кореи. Общая сумма сделки составляет более 12 миллиардов долларов, что делает Польшу самым крупным покупателем корейского вооружения в Европе.

Польша в этом году закупила у Южной Кореи большую поставку вооружения. Танки К2 и самоходные гаубицы К9 являются частью первой партии. Президент Анджей Дуда и глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак 6 декабря примут участие в торжественном приеме техники в Гдыне.

Об этом пишет Polska Agencja Prasowa.

Известно, что 5 декабря вечером в порту Гдыни разгрузили первые корейские танки К2 и САУ К9, которые вскоре будут переданы польским Вооруженным силам.

Согласно этой части контракта между Польшей и Южной Кореей, Вооруженные силы Польши должны получить 189 танков и 212 гаубиц на гусеничных шасси. Стоимость контракта на танки К2 составила 3,37 млрд злотых, за гаубиы Польша должна заплатить еще 2,4 миллиарда долларов.

Следует отметить, что контракты на закупку южнокорейских танков и гаубиц были подписаны в июле этого года в Варшаве. Контракты на первые 180 танков К2 в 2022-2025 годах и 212 самоходных гаубиц K9 в 2022-2026 годах были подписаны в конце августа.

В целом, соглашение с Hyundai Rotem предусматривает закупку 1000 танков К2 и его разработки K2PL вместе с машинами технической и инженерной поддержки и сопутствующими элементами. Кроме того, контракты предусматривают обучение и материально-техническое снабжение, боеприпасы и техническую поддержку от производителя.

Соглашение, заключенное с Hanwha Defense, предусматривает покупку в общей сложности 672 самоходных гаубиц К9A1 и ее версии K9PLpa с сопровождающей техникой, учебным и материально-техническим пакетом, снабжением боеприпасами и технической поддержкой от производителя.

В Минобороны Польши говорят, что эта техника должна восполнить дефицит вооружения, которое передается Украине. Следовательно, польская армия со временем будет иметь два типа танков — более тяжелый американский M1 Abrams и более легкий, с большей способностью преодолевать препятствия, в том числе воду, и с более эффективной системой управления огнем К2. Оба типа должны дополнять друг друга в функциональном плане.

Полный заказ на 180 танков должен быть выполнен до 2025 года. По плану, с 2026 года Польша сможет обслуживать и производить запчасти и даже целые танки.

Кроме того, в сентябре глава Министерства национальной обороны, вице-премьер-министр Мариуш Блащак также утвердил контракты на 48 учебно-боевых самолетов FA-50 (12 в доступной версии и 36 в варианте, адаптированном к требованиям польской авиации) стоимостью 3 миллиарды долларов США.

В ноябре был также заключен рамочный контракт на самоходную реактивную артиллерийскую установку K239 Chunmoo. Согласно соглашению Польша должна получить первые 18 систем залпового огня на польских машинах Jelcz в 2023 году, а все поставки должны быть завершены к 2027 году. Стоимость первой поставки согласно контракту составит 3,55 млрд. дол.

Таким образом, контракты на танки, гаубицы и самолеты делают Польшу самым большим покупателем корейского вооружения в Европе. Общая стоимость польских закупок оружия в Южной Корее составила более 12,3 миллиарда долларов.

Что известно о танках K2 и гаубицах K9

Танк K2 Black Panther вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и весит 55 тонн. Его экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик, водитель). В версии K2PL танк должен иметь усиленную броню, систему кругового обзора и систему активной защиты. Они будут оснащены польской системой связи, а система боевого управления будет совместима с другими системами, используемыми в польской армии. К2 в первую очередь должны заменить танки семейства T-72.

Самоходные артиллерийские гаубицы K9 Thunder весят 47 тонн и вооружены 155-миллиметровой пушкой производства Huyndai с длиной ствола 52 калибра. Ее дальность выстрела составляет в зависимости от боекомплекта от 30 до 50 км. Гаубицы должны быть окончательно приведены к стандарту K9PL, который отвечает польским требованиям и будет производиться в Польше. Следует отметить, что такие САУ предпочитают также Австралия, Египет, Эстония, Финляндия, Индия, Норвегия и Турция.

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