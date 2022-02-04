В Польшу прибыли американские десантники: фото и видео

В Польшу прибыли американские десантники: фото и видео

В общей сложности ожидается прибытие в страну 1 700 военных США.

В составе дополнительных войск армии США в Европе в Польшу прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии.

Об этом сообщили в пятницу, 4 февраля, в министерстве обороны Польши, опубликовав соответствующее видео.

Американские десантники и их техника прибыли с помощью транспортной авиации ВВС США и самолетов C-17 Globemaster. В настоящее время идет переброска войск в пункты временной дислокации.

"Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии усилят американские войска, которые уже дислоцированы в Польше", — говорится в сообщении.

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące juž w Polsce. Trwa процесс przerzutu wojsk. Żołnierze té dywizji działali już razem z Polakami podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.

— @82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 4 февраля 2022

В польском оборонном ведомстве отметили, что американские десантники этой дивизии уже действовали вместе с польскими военнослужащими во время зарубежных миссий и совместных учений.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что в целом ожидается прибытие в страну 1700 военных США. Этот контингент должен усилить восточные границы НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе.

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