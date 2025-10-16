В Польшу принудительно вернули украинца: что произошло

В Польшу вернули украинца

В Польшу из Германии экстрадировали украинца, которого подозревают в резонансном убийстве.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

По данным СМИ, гражданина Украины подозревают в убийстве одного из четырех мужчин, тела которых были найдены в апреле 2024 года в пустом здании в варшавском районе Воля.

Известно, что украинца зовут Иван Р., ему 35 лет. В последнее время он жил в одном из городков Германии, где его и задержала местная полиция и передала полякам.

Украинца подозревают в убийстве одного из мужчин в Варшаве. В заброшенном доме было обнаружено четыре тела. Вероятно они были бездомными. Известно, что по делу об убийстве было задержано уже около 10 человек.

