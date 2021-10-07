В Польшу пыталось попасть рекордное количество нелегалов из Беларуси: есть задержанные

В Польшу пыталось попасть рекордное количество нелегалов из Беларуси: есть задержанные

Задержаны семь иностранцев.

За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 667 попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

Пограничники отмечают, что это рекорд с начала миграционной кризиса на границе. "Задержаны семь иммигрантов, граждан Турции, остальных попыток удалось предотвратить", — добавляют в сообщении.

Кроме того, за помощь в пересечении границы нелегалам правоохранители задержали 13: трех граждане Польши и десять иностранцев.

В свою очередь, польское Министерство национальной обороны сообщает, что белорусские службы активно используют детей, чтобы усилить миграционный давление на соседнюю Польшу. В частности, ведомство опубликовало в Сети видео, где нелегальный мигрант с ребенком позирует белорусском солдату, который делает его фотографию.

Następny dowód na to, że białoruskie służby wykorzystują dzieci, aby wzmóc presję migracyjną na Polskę. Na filmie widać jak migrant wraz z dzieckiem pozuje do zdjęcia wykonując polecenia białoruskiego żołnierza. pic.twitter.com/cjlkAnLnsY — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 5, 2021

Как сообщалось, Польши на границе с Беларусью анонсировали возведение забора, который уменьшит поток мигрантов. Литва начала строить на белорусской границе "физический барьер", чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в Европейский Союз.

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