В Польшу снова залетел "неопознанный объект": детали от полиции

Польская полиция / © Associated Press

В Польше пограничники заявили, что вечером 7 сентября обнаружили обломки неопознанного летательного объекта в селе недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщила полиция города Бяла-Подляска.

«Сегодня перед 22:00 дежурный тереспольского отдела полиции получил сообщение от сотрудников Пограничной службы об обнаружении в районе пограничного перехода в Тересполе, в населенном пункте Полатиче, обломков неопознанного летающего объекта», — говорится в заявлении польской полиции.

О происшествии были извещены все службы. Также проинформировали Районную прокуратуру в Белой Подляске.

Место обнаружения объекта взяли под охрану. Из-за инцидента никто не пострадал.

По данным издания PAP, обломки объекта нашли в кукурузном поле.

Напомним, в ночь на 20 августа в Польше вблизи села Осины взорвался дрон. Он упал на кукурузное поле, взрывом выбило окна в окрестных домах. Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это был российский беспилотник. Польский МИД вручил ноту протеста российскому посольству.

6 сентября стало известно, что на востоке Польши в селе Майдан-Селец разбился неизвестный объект. Сообщалось, что это мог быть «контрабандный дрон».

К слову, во время российской атаки на Украину в ночь на 3 сентября Польша в очередной раз поднимала в небо военную авиацию.