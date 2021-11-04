В Польшу вторглась группа вооруженных белорусских нелегалов: в Варшаве отреагировали

В Польшу вторглась группа вооруженных белорусских нелегалов: в Варшаве отреагировали

Польша настроена любыми способами защищать свои и внешние границы Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Польши заявило о вторжении неизвестных вооруженных лиц в военной форме через границу с Беларусью. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября.

Об этом сообщили на официальном сайте властей Польши во вторник, 2 ноября.

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В сообщении говорится, что в связи с этим временно поверенного в делах Республики Беларусь в Польше Александра Чесновского вызвал госсекретарь МИД Петр Вавжик.

Таким образом заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик передал белорусской стороне решительный протест против нарушения польской государственной границы, подчеркнув, что действия белорусских властей "последними неделями имеют все более очевидные признаки умышленной эскалации".

"Польша считает такие действия неприемлемыми и не будет их терпеть", — подчеркнул Петр Вавжик.

Он также подчеркнул, что Польша настроена защищать свои и внешние границы Европейского Союза.

"Польша и евроатлантическое сообщество демократических государств будут последовательно противостоять нелегальной миграции, организованной Минском", — отметил Вавжик.

Следует отметить, что ни подробной информации о количестве вооруженных лиц, ни о месте инцидента в Польше не сообщили.

Министр-координатор спецслужб Станислав Жарин на своей странице в Twitter рассказал, что незаконно перешли польско-белорусскую границу три человека с "длинным оружием".

"Очередная провокация! Во вторник ночью польские солдаты заметили на территории Польши трех человек в форме с оружием в руках. После попытки польского патруля установить контакт неизвестные перезарядили оружие и ушли в сторону Беларуси", — написал Станислав Жарин.

Напомним, с целью препятствования неконтролируемому потоку нелегальных белорусских мигрантов Польша приняла решение установить на границе с Беларусью высокую ограду. Соответствующий закон подписал президент Республики Анджей Дуда. Такое решение предполагает строительство современного высокого забора, оборудованного системами видеомониторинга и фиксации движения.

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