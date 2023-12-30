В Польшу залетела российская ракета: Кремль ищет "отмазки" и требует доказательств

РФ требует "конкретных доказательств".
Российская Федерация не собирается давать объяснения по поводу их ракеты, пересекшей воздушное пространство Польши, пока ей не предоставят "конкретные доказательства".
Об этом заявил временный поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш, сообщают РосСМИ.
"Пока не будут приведены конкретные доказательства, мы не будем давать никаких объяснений, потому что эти обвинения голословны", — сказал временный поверенный РФ.
Он также подчеркнул, что это "очень напоминает" ситуацию, которая произошла 15 ноября 2022-го, когда во время массированного российского удара по Украине на территории Польши упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека. Мол, тогда российскую сторону тоже пытались обвинить в инциденте.
Российская ракета в Польше
Командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушное пространство страны залетел неизвестный объект во время массированной атаки по Украине. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.
Польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными. Кроме того, он пообщался с генсеком НАТО.
Также Польша приводит ПВО в состояние повышенной готовности. После поисковой операции стало известно, что никаких останков ни предмета не найдено – ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что что-то упало на территории Люблинского воеводства.