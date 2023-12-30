В Польшу залетела российская ракета: Кремль ищет "отмазки" и требует доказательств

Российская Федерация не собирается давать объяснения по поводу их ракеты, пересекшей воздушное пространство Польши, пока ей не предоставят "конкретные доказательства".

Об этом заявил временный поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш, сообщают РосСМИ.

"Пока не будут приведены конкретные доказательства, мы не будем давать никаких объяснений, потому что эти обвинения голословны", — сказал временный поверенный РФ.

Он также подчеркнул, что это "очень напоминает" ситуацию, которая произошла 15 ноября 2022-го, когда во время массированного российского удара по Украине на территории Польши упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека. Мол, тогда российскую сторону тоже пытались обвинить в инциденте.

Российская ракета в Польше

Командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушное пространство страны залетел неизвестный объект во время массированной атаки по Украине. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

Польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными. Кроме того, он пообщался с генсеком НАТО.

Также Польша приводит ПВО в состояние повышенной готовности. После поисковой операции стало известно, что никаких останков ни предмета не найдено – ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что что-то упало на территории Люблинского воеводства.

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