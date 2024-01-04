В Польшу залетела российская ракета: Варшава не исключает, что это была провокация

Есть доказательства того, что ракета была российской.

Нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой во время массированного удара по Украине 29 декабря могло стать провокацией.

Такое мнение в интервью телеканалу TVN 24 высказал глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"Я не могу этого исключить. (Наши) союзники также не исключают этого. Администрация Кремля отдает себе отчет, что сегодня, в очень трудный момент в Польше, власть переходит к администрации, которая не была у власти восемь лет", — ответил он на вопрос о то, был ли инцидент с ракетой провокацией или случайностью.

По его словам, у Варшавы достаточно данных для подтверждения того, что ракета была запущена российской армией.

"Ее было видно на наших радиолокационных станциях, и она покинула территорию Польши", – подчеркнул Севера.

Кроме того, подчеркнул политик, трудно предположить, что 40-километровый прорыв от границы был случайным, потому что тип траектории очень нарушает воздушное пространство страны.

Российская ракета в Польше

Польское командование вооруженных сил сообщило, что в воздушное пространство страны залетел неизвестный объект во время массированной атаки по Украине 29 декабря 2023-го. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала. После этого президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

Впоследствии стало известно, что также Польша приводит ПВО в состояние повышенной готовности. Была проведена поисковая операция. Специалисты сообщили, что ничего не найдено, что могло бы свидетельствовать о том, что что-то упало на территории Люблинского воеводства.

Тем временем Москву возмутили такие заявления, и теперь Кремль ищет "отмазки". Временный поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш заявил, что РФ не собирается давать объяснения по поводу их ракеты — пока ей не предоставят "конкретные доказательства".

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