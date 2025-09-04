В Польшу залетели два неизвестных беспилотника: реакция Варшавы

Польская авиация. / © Associated Press

Минувшей ночью, 3 сентября, в воздушное пространство соседней Польши залетели два неизвестных дрона. Их не сбивали, потому что они не представляли опасности

Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши, генерал Мацей Клиш, сообщает Reuters.

"У нас было два нарушения воздушного пространства. Эти два нарушения были под полным контролем национальных сил и подразделений, назначенных в систему государственной обороны", - заявил он.

В свою очередь, руководитель Генерального штаба Республики Польша Веслав Кукула заявил, что дроны покинули польское воздушное пространство, не нанеся никакого вреда. Впрочем, военное командование не предоставило подробности о том, где именно беспилотники вошли в воздушное пространство.

Напомним, ночью против 3 сентября военные РФ запустили по Украине более полутысячи дронов и ракет – 526 средств воздушного нападения. В частности, 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Украинская ПВО уничтожила 430 дронов.

Известно, что Польша отреагировала на ночную массированную атаку РФ по целям, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства командование Вооруженных сил Республики запустило все необходимые процедуры.