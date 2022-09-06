В польские школы пошло почти на 10 тысяч детей меньше, чем ожидалось: какие причины

В Польше в школах подсчитали количество украинских учащихся, которые пошли на обучение 1 сентября.

В школы Польши пошли на обучение 185 тысяч детей-беженцев из Украины вместо 300 тысяч, как ожидалось ранее. В то же время, количество детей все же может возрасти.

Об этом сообщил министр образования Польши Прешемислав Чарнек.Notes from Poland.

"Многие ожидали, что эта цифра будет выше, чем в конце предыдущего учебного года в июне. Школы были готовы принять до 300 000 дополнительных украинских учеников, но на самом деле сейчас их на 7 000 меньше", — рассказал Чарнек.

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По подсчетам, сейчас в Польше находятся от 700 тысяч до 800 тысяч беженцев школьного возраста из Украины. По мнению Прешемислава Чарнека, "большинство этих детей будут, наверно, учиться дистанционно в школах Украины", многие из которых предлагают формы онлайн-обучения ученикам, перемещенным в результате войны.

Еще одной причиной министр называет возвращение некоторых детей в Украину – многие семьи беженцев уехали домой после того, как активные боевые действия сосредоточились на востоке. Или беженцы переехали из Польши, чтобы найти убежище в других странах.

В то же время, тамошний министр образования поблагодарил всех учеников и учителей Польши за отличный прием, предоставленный украинским беженцам во всех школах.

"В Польше нет ни одного места, откуда пришла бы любая информация о проблемах в отношениях между нашими воспитанниками и украинскими. Это большая заслуга наших учителей, наших учеников и наших родителей", — сказал он.

Напомним, в Польше запустили проект для молодежи, позволяющий совмещать работу с учебой.

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