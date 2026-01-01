- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 351
- Время на прочтение
- 1 мин
В польском аэропорту задержали 23-летнего украинца — в чем его подозревают
Суд уже избрал меру пресечения, дело расследуют спецслужбы.
В варшавском аэропорту Окенце задержан 23-летний гражданин Украины, который имел при себе устройство для заглушения работающих в частотах радиосигналов, зарезервированных для авиационной связи и навигации.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Мужчина сидел в кафе в течение нескольких часов в общедоступной зоне терминала с разложенным ноутбуком и оборудованием, что вызвало подозрение служб безопасности.
После задержания парень не смог объяснить, с какой целью находится в аэропорту и зачем имел незаконное устройство.
По данным прокуратуры, задержанному инкриминируют попытку действий, угрожающих безопасности воздушного движения. Суд избрал меру пресечения в виде временного ареста сроком на один месяц.
Следователи проверяют изъятые ноутбук, телефон и сам глушитель, а также не исключают привлечения Агентства внутренней безопасности Польши.
Напомним, 31 декабря стало известно, что в Польше группа людей напала на украинца и оскорбляла его из-за национальности. Посол Украины Василий Боднар уже прокомментировал инцидент и отметил недопустимость языка ненависти. Дипломат призвал к объективному расследованию дела.