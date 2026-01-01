В польском аэропорту задержали 23-летнего украинца — в чем его подозревают

Украинец попал под арест из-за глушителя сигналов Фото иллюстративное / © Pixabay

В варшавском аэропорту Окенце задержан 23-летний гражданин Украины, который имел при себе устройство для заглушения работающих в частотах радиосигналов, зарезервированных для авиационной связи и навигации.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Мужчина сидел в кафе в течение нескольких часов в общедоступной зоне терминала с разложенным ноутбуком и оборудованием, что вызвало подозрение служб безопасности.

После задержания парень не смог объяснить, с какой целью находится в аэропорту и зачем имел незаконное устройство.

По данным прокуратуры, задержанному инкриминируют попытку действий, угрожающих безопасности воздушного движения. Суд избрал меру пресечения в виде временного ареста сроком на один месяц.

Следователи проверяют изъятые ноутбук, телефон и сам глушитель, а также не исключают привлечения Агентства внутренней безопасности Польши.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Польше группа людей напала на украинца и оскорбляла его из-за национальности. Посол Украины Василий Боднар уже прокомментировал инцидент и отметил недопустимость языка ненависти. Дипломат призвал к объективному расследованию дела.