В польском приложении с графиком общественного транспорта появился украинский язык

В польском приложении с графиком общественного транспорта появился украинский язык

Jakdojade показывает график движения в 40 городах Польши.

В специальном приложении Jakdojade, в котором в Польше отслеживают график движения общественного транспорта, появился украинский язык.

Jakdojade показывает информацию о графике транспорта в 40 городах.

Об этом сообщается на странице приложения в Instagram.

Новая речевая версия поддерживается как системой Android, так и IOS.

Пользователи могут пользоваться всеми доступными функциями, такими как планер путешествий, расписание движения общественного транспорта, опция в режиме реального времени или возможность приобрести билеты на общественный транспорт.

Напомним, компенсацию за разрушенное жилье в Украине будут предоставлять исключительно его владельцам, то есть, чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь правоустанавливающие документы на жилье, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этой недвижимости.

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