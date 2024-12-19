В польском Ряше развернули системы NASAMS и самолеты F-35: что они будут защищать

Вместе с истребителями и воздушными системами в Польшу также прибудут 100 норвежских солдат, которые будут размещены в Ряшеве.

В польском Ряшеве (Жешуве) развернули норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Они будут защищать логистический хаб помощи Украине от потенциального удара.

Об этом сообщает Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

"Норвежские противовоздушные системы NASAMS были развернуты и готовы защитить логистический центр в Жешуве. Самолеты F-35 также были направлены для поддержки обороны воздушного пространства Польши", – говорится в сообщении.

Миссия НАТО продлится до Пасхи. Вместе с истребителями и воздушными системами в Польшу также прибудут 100 норвежских солдат, которые будут размещены в Ряшеве.

Миссия НАТО в Ряшеве

"Мы здесь, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, ключевую для международной поддержки, предоставляемой Украине", – сказал и подполковник Эрленд Хаммервик-Элвенес, командир контингента, направленного в Польшу, передает "Польское Радио".

Напомним, что в Ряшеве расположен аэропорт, являющийся главным транзитным узлом для иностранной военной помощи Украине. Также аэропорт в Ряшеве чаще всего выбирают гражданские украинцев на авиарейсы в другие страны, пока воздушное пространство нашего государства закрыто.

В мае польские власти заявили об усилении охраны вокруг него. В конце ноября также было объявлено, что к охране логистического хаба будут привлечены и Patriot из Германии.

NASAMS – это зенитные комплексы малой дальности (т.е. до нескольких десятков километров с меньшей дальностью, чем у Patriot), разработанные в сотрудничестве норвежского концерна Kongsberg и американской Raytheon. Они используются в вооруженных силах Норвегии, а также, например, в Литве, Финляндии и Нидерландах; несколько систем также были переданы Украине. Система NASAMS еще находится у американских военных, где она используется для защиты важнейших объектов Вашингтона – Белого дома и Пентагона.

NASAMS в Ряшеве

Ранее в Польше заявили о близкой перспективе прекращения огня в Украине.

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