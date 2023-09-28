В польской школе во время урока рюкзак начал двигаться и взорвался: что произошло и фото

В Польше в школе раздался взрыв. Опасный инцидент произошел в начальной школе Суховоля. На уроке рюкзак одного из учеников спонтанно переместился по комнате, а затем загорелся. Оказалось, что взорвался мобильный телефон.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Ситуация произошла в понедельник, 25 сентября, в одной из начальных школ города Суховоля в Люблинском воеводстве.

"Во время занятий загорелся телефон в рюкзаке одного из учеников. Вероятно, что в устройстве взорвалась батарея", — сообщил представитель городского управления Государственной пожарной охраны в Замостье.

О несчастном случае сообщил службы учитель. Он сообщил, что на уроке один из рюкзаков самопроизвольно переместился по комнате, а затем загорелся. После того, как ученики были эвакуированы, сотрудник школы приступил к тушению пожара. Затем рюкзак и его содержимое вынесли за пределы здания школы.

Рюкзак, где взорвался телефон. Фото: Komenda Miejska PSP w Zamościu/Facebook

На место происшествия прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание. Предварительно – телефон не был подключен к электросети. Пострадавших из-за инцидента нет.

"Мы впервые столкнулись с столь необычной ситуацией", — рассказал младший бригадир Марцин Жулевский из городского управления Государственной пожарной службы в Замостье.

Напомним, в Харьковской области в результате взрыва планшета погибла 11-летняя девочка. Гаджет взорвался в руках ребенка.

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