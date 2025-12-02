В популярном районе Будапешта готовят резкие изменения: что ждет туристов в 2026 года

Будапешт / © hannaburlaka.com

В центре Будапешта готовятся к кардинальным изменениям: с 1 января 2026 года в 6-м районе, известном как Терезварош, полностью запретят краткосрочную аренду жилья вроде Airbnb. Это решение поддержал Верховный суд Венгрии, признав местные правила законными.

Об этом сообщило издание The Sun.

Терезварош, где расположены театры, Венгерская государственная опера и проспект Андраши, уже несколько лет остается одним из самых популярных туристических районов столицы. Именно здесь краткосрочная аренда превратилась в один из самых динамичных сегментов рынка жилья.

Мэр округа Тамаш Шопрони отмечает, что в некоторых домах до половины квартир отдают под туристические апартаменты. Из-за этого местных жителей вытесняют из центра, а район теряет свою аутентичность. По его мнению, без четких ограничений центральные части города рискуют превратиться в «Диснейленд» для туристов — с ресторанами, аттракционами и отелями, но без единого постоянного жителя.

Спрос на такие помещения в Будапеште за последние годы только рос. С 2020 года их количество увеличилось на 80%, и сегодня туристических апартаментов в городе даже больше, чем гостиничных номеров. Примерно 40% гостей столицы выбирают именно арендованное жилье — это значительно выше среднего показателя по Европе, который составляет 28%.

Правительство не исключает, что запрет могут распространить и на другие районы. В то же время часть владельцев и риелторов критикует такое решение, опасаясь роста цен на отели и уменьшения доходов. Несмотря на сопротивление, власти настаивают, что регулирование является законным и необходимым для баланса интересов города и его жителей.

Будапешт остается одним из самых популярных направлений среди туристов из Британии, Германии, Италии и США. В 2024 году Венгрия приняла 18 миллионов гостей, треть из которых посетила столицу.

Похожие правила действуют или готовятся к внедрению и в других странах ЕС. Барселона планирует полностью запретить Airbnb к 2028 году, Севилья ограничивает долю туристических квартир 10% от жилого фонда в каждом районе, а на Майорке временно прекратили рассмотрение новых заявок. В Мадриде суд принял решение об удалении почти 5000 нелегальных объявлений об аренде.

