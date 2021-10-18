В популярной среди украинских туристов стране отменили 7-дневный карантин

От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

Министерство здравоохранения Туниса ослабляет ограничения для вакцинированных туристов. В частности, отменяет 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора.

Об этом пишет Travel Weekly и офис по туризму Туниса.

Также читайте Турция упростит визовые требования для медицинских туристов: что изменится

Посетить республику без карантина можно в случае предъявления ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до поездки в Тунис с QR-кодом, или сертификата о вакцинации.

"Пассажиры-нерезиденты, прибывающих в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет), освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. От тестирования освобождаются дети до 12 лет ", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеют соответствующий сертификат.

Перед поездкой путешественники должны заполнить специальную декларацию здоровья. В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. Если у туриста будет положительный тест, то его отправят на изоляцию в специальный центр.

Также все путешественники должны иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис. Речь идет о г озмищення и передвижения за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. Также от туристов требуют строгого соблюдения санитарных норм.

Напомним, что Англия и Германии из изменили правила въезда для вакцинированных украинский.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку