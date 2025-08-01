В популярной стране ЕС устали от украинских беженцев: какие причины

Украинские беженцы

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В Чехии все больше граждан выражают усталость от присутствия украинских беженцев. Так, 58% опрошенных граждан считают, что страна приняла слишком много переселенцев.

Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования агентства STEM.

Несмотря на усталость от украинских беженцев, значительная часть чехов до сих пор поддерживает их пребывание: 52% опрошенных выступают за предоставление убежища, а 31% видят в них пользу для государства.

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«Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может существенно усложниться», — отметил аналитик STEM Иржи Таборский.

По его словам, негативное отношение к мигрантам напрямую связано с экономическими трудностями.

Исследование также показало, что 40% жителей Чехии, хотя и не имеют претензий к украинцам, но устали от их присутствия. Кроме того, 60% респондентов ошибочно считают, что украинские беженцы получают от государства больше, чем отдают в виде налогов.

На данный момент Чехия предоставляет временную защиту примерно 373 700 граждан Украины — это третий по величине показатель в Евросоюзе после Германии и Польши. Однако в расчете на 1000 жителей Чехия лидирует среди всех стран ЕС с показателем 34,3 беженца — при среднеевропейском уровне 9,5.

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К слову, в середине июля Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

Кроме того, 30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что позволит украинским беженцам оставаться в Соединенных Штатах до конца войны.