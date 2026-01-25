В попытке аннексии Гренландии есть исторический шанс для Украины - Портников

Виталий Портников / © elle.rs

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии открыло для Украины уникальную возможность. Международное сообщество единогласно осудило такие империалистические планы, а канадский премьер Марк Карни на Давосском форуме 2026 года продемонстрировал, как мощные межгосударственные союзы способны сдерживать агрессивные действия.

Об этом рассказал журналист Виталий Портников на странице в Facebook.

«Дональд Трамп не стал главным героем форума в Давосе, хотя, очевидно, именно на эту роль он рассчитывал, когда соглашался принять участие в конференции», — написал Портников. По его словам, все тезисы, с которыми американский президент обращался к европейцам, были вполне предсказуемыми еще до того, как он появился на трибуне.

В то же время Портников отмечает: «Главным героем форума неожиданно для многих стал канадский премьер Марк Карни». Портников объясняет, что Карни выступил не просто с политической речью, а с настоящим концептуальным видением будущего. «Речь Карни настолько контрастировала с речью Трампа, что это заметил даже сам американский президент», — добавил он.

На примере Гренландии Портников подчеркивает исторический аспект: «В 2026 году даже заявления Трампа о возможности аннексии далекой от Европы Гренландии вызвали единодушное осуждение практически всех государств континента. Гренландия — автономная часть Датского государства. И если бы она была независимой и не присоединилась ни к одному союзу, представьте, какой была бы ее судьба».

По словам Портникова, концептуальная речь Карни является сигналом для Украины: «Империалистическим посягательствам могут эффективно противостоять только крупные межгосударственные объединения — возможно, даже новые, а не те, что функционируют сейчас. Сам факт существования таких объединений и их готовность реагировать на вызовы рано или поздно приведут к девальвации империалистических аппетитов и похоронят политиков, которые являются трансляторами агрессии».

«Как по мне, своей речью в Давосе Марк Карни очертил для нас достаточно простую и понятную перспективу: если рано или поздно мы не будем в Европе, то рано или поздно мы будем в России», — написал он.

