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В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

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В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

фото — ANP

Сотрудники порта Амстердама не хотят разгружать танкер с российским дизельным топливом.

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Об этом сообщает издание NOS.

"Работники порта отказываются разгружать танкер, и муниципалитет Амстердама поддерживает работников порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридически танкер под названием "Sunny Liger" имеет право заходить в порт, поскольку ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции, касающиеся российских кораблей и судов.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного ухода этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - написал он в Twitter.

Ранее танкер с российским дизельным топливом отказались разгружать портовики в Швеции.

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