В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

Сотрудники порта Амстердама не хотят разгружать танкер с российским дизельным топливом.

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Об этом сообщает издание NOS.

"Работники порта отказываются разгружать танкер, и муниципалитет Амстердама поддерживает работников порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридически танкер под названием "Sunny Liger" имеет право заходить в порт, поскольку ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции, касающиеся российских кораблей и судов.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного ухода этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - написал он в Twitter.

Oil tanker 'Sunny Liger' carrying Russian oil ha entered the port of Amsterdam. We call on Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. Нидерланды, которые поддерживают Украину крупными appreciates, не должны быть местом для российских газовых schemes. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 30 апреля 2022

Ранее танкер с российским дизельным топливом отказались разгружать портовики в Швеции.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.