В порту Франции вспыхнул огромный пожар в зерновых силосах: фото, видео

Пожар прервал судоходство на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции.
Во Франции в атлантическом порту Ла-Рошель 10 августа вспыхнул масштабный пожар в зерновых силосах, с которым борются 80 чрезвычайников.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщила местная префектура, пожар в порту Ла-Рошель возник на конвейере около 8:00 по местному времени и распространился на четыре силоса для зерна, которыми управляет компания-оператор SICA Atlantique.
Работники этой и соседних компаний в терминале были эвакуированы, никто не пострадал.
Как рассказал представитель SICA Atlantique, огонь удалось взять под контроль и он не охватил отсеки с зерном.
Причина пожара пока еще не установлена. По предварительным данным, он мог начаться из-за неисправности конвейерной ленты для транспортировки зерна, сообщает издание France Bleu.
В Reuters обратили внимание, что Франция является крупнейшим производителем зерна в Евросоюзе. А зерновой терминал в Ла-Рошеле является важным экспортным пунктом.
Напомним, 7 августа возле крупного коммерческого порта Дериндже в Турции раздался сильный взрыв, повредивший 13 зерновых элеваторов из 60 имеющихся. На тот момент силосы были заполнены в основном пшеницей и небольшим количеством ячменя. Причины взрыва в турецком порту пока не установлены.
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