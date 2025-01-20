В порту немецкого Гамбурга судно столкнулось с баржей: что известно о пострадавших (видео)

Сегодня около 6:45 утра в немецком Гамбурге судно столкнулось с баржей. На борту было около 25 человек, из них 11 пострадало.

Об этом сообщает NDR.

Кадры аварии с паромом в порту немецкого Гамбурга

"После аварии паром направился к причалу в доке. Там пожарные поднялись на борт и доставили на берег около 25 пострадавших — пассажиров и членов экипажа. Парамедики и врачи скорой помощи оказали раненым помощь и доставили их в ближайшие больницы. В общей сложности прибыл большой контингент из более 55 экстренных служб. Также использовалась тяжелая техника.

В результате столкновения паром HADAG получил серьезные повреждения. Кроме того, было разбито несколько окон. Утечки судового дизеля и других опасных веществ не зафиксированы. Водная полиция и специальная группа по расследованию кораблекрушения сейчас выясняют, как именно произошла авария.

Ранее на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях на кресельном подъемнике произошла авария. В результате инцидента травмировано около 30 человек, из которых состояние 17 оценивается как тяжелое или очень тяжелое.

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