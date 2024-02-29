В порту Петербурга вспыхнул ледокол "Ермак": что произошло (видео)

В четверг, 29 февраля, в Морском порту Санкт-Петербурга загорелся дизель-электрический ледокол "Ермак". К тушению пожара привлечены 46 пожарных и 2 единицы техники.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местное управление МЧС РФ.

По информации российского МЧС, на первой палубе якобы загорелся строительный мусор. Предполагается, что причиной возгорания стали сварочные работы. На второй палубе среди мусора заметили баллоны для газосварки, до которых огонь еще не добрался.

Члены экипажа попытались самостоятельно потушить возгорание, но не добились успеха — пришлось вызвать спасателей, а самим спасаться бегством из ледокола. Девять человек покинули судно до приезда МЧС. Пострадавших пока нет.

Сообщается, что пожарным сложно бороться с огнем из-за неудобной планировки судна.

В порту Петербурга загорелся российский ледокол "Ермак"

Этот ледокол списали и он ждет утилизации — тендер на эти работы был объявлен в начале 2023 года. Итоговая стоимость договора, включающая также транспортировку к месту демонтажа, составляет 155 миллионов рублей ($1,2 млн). Однако желающих выполнить контракт пока нет. Прошедший в прошлом году тендер – это уже вторая попытка найти исполнителя.

"Ермак" был первым в мире арктическим ледоколом, построенным еще в 1974 году в Финляндии. Вес судна – 12,8 тысячи тонн, длина – 127,8 м, ширина – 25,97 м, высота борта – 16,7 метра.

Напомним, 18 января зафиксировали попадания по целям оккупантов в Ленинградской области РФ. Атака беспилотников по нефтебазе была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.

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