Взрыв в порту Румынии

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В румынском порту Констанца 5 июня произошел взрыв морского беспилотника, после чего власти активировали «красный» план вмешательства. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщило издание Digi24.

Объект обнаружили около 05:00 в районе причалов №77-78 порта Констанца, где расположена штаб-квартира Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море. По данным местных СМИ, морской беспилотник застрял в защитной дамбе в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.

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После получения сообщения район оцепили и взяли под охрану. По информации Министерства национальной обороны Румынии, около 10:30 дрон самоподорвался. В ведомстве отметили, что речь идет об аппарате «типа, который использовался во время войны в Украине». Пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат сообщил, что после взрыва был активирован «красный» план вмешательства. К ликвидации последствий привлекли спасателей, пожарные расчеты, бригады скорой помощи, специализированные подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также авиацию.

Власти разослали жителям сообщения через систему Ro-Alert и рекомендовали покинуть прибрежную зону. Впоследствии было принято решение об эвакуации порта Констанца. Для обследования побережья в воздух подняли вертолеты SMURD и Black Hawk. По словам Арафата, специалисты проверяют акваторию и побережье из-за риска обнаружения других морских беспилотников.

Дело расследует прокуратура при Апелляционном суде Констанцы. Об инциденте уже проинформировали премьер-министра Румынии Илие Болояна и президента Никушора Дана.

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Между тем, по информации источников Digi24, в прибрежной зоне Констанцы якобы обнаружили еще четыре лодки со взрывчаткой. Официального подтверждения этой информации от румынских властей пока нет.

Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал инцидент и заявил, что узнал об инциденте по дороге в Черногорию на саммит ЕС-Западные Балканы. По его словам, правоохранительные и структуры безопасности отреагировали оперативно и эвакуировали территорию еще до взрыва беспилотника.

Глава государства отметил, что пока нет никаких признаков того, что в результате инцидента кто-то пострадал. В то же время компетентные органы продолжают устанавливать обстоятельства, при которых дрон оказался в порту Констанца, а также оценивают возможные дополнительные риски.

Никушор Дан отметил, что это уже второй серьезный инцидент в сфере безопасности на румынском побережье на этой неделе после обнаружения морской мины между населенными пунктами Вама-Веке и 2 Май.

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«При условии военного конфликта на границе очевидно, что среда безопасности, в которой мы оказались, является деликатной, поэтому мы будем сохранять высокий уровень бдительности. Такие особенно серьезные ситуации являются прямыми последствиями агрессивной войны, начатой Россией против Украины. Как государство-член НАТО с выходом к Черному морю, мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и принимать все необходимые меры для защиты граждан и национальных интересов», — отметил президент Румынии.

Напомним, в ночь на 29 мая во время очередной атаки РФ на Украину российский беспилотник попал в жилой дом в румынском городе Галац.

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