Наводнение прорвало дамбу: главная автомагистраль обрушилась, города уходят под воду

Наводнения в Португалии / © Associated Press

В Португалии мощные ливни повлекли за собой масштабные наводнения. Накануне прорвало плотину, что привело к обвалу участка ключевой автомагистрали страны.

Об этом пишет Reuters.

Из-за непогоды из опасных районов эвакуировали около 3000 жителей. Спасатели работают на месте и оценивают последствия стихии.

Одна из дамб на реке Мондего недалеко от города Коимбра была прорвана рядом с одним из столбов, поддерживающих автомагистраль A1, которая соединяет города Лиссабон и Порту, в результате чего на дороге образовался провал, сообщила мэр Коимбры Ана Абрануша.

«В Коимбре и окрестных городах очень серьезные проблемы из-за наводнений, некоторые из них изолированы. Ситуация крайне нестабильная», — сказала она.

Наводнения в Португалии / © Associated Press

Власти Коимбры распорядились провести предварительную эвакуацию около 3 тысяч человек, которые наиболее рисковали пострадать от выхода реки из берегов.

Операция продолжалась во вторник и среду, полиция проводила проверки от двери до двери и доставляла жителей автобусами в приюты.

Премьер-министр Луиш Монтенегру ранее заявил, что власти «достигли пределов своих возможностей в борьбе с этой водой».

Региональный чиновник по вопросам гражданской защиты Карлос Таварес заявил, что дожди могут привести к «переполнению, разрушению дамб и последующему затоплению» плотины Агиейра, расположенной в 35 км к северо-востоку от Коимбры.

Наводнения в Португалии / © Associated Press

В центральной Португалии, на противоположном от Лиссабона берегу реки Тежу, власти эвакуировали село Порту-Брандао из-за риска оползней. Около 30 человек были эвакуированы из своих домов после оползня в соседнем прибрежном районе Капарика.

Испания и Португалия страдают от непогоды из-за шторма «Леонардо»

Некоторые части южной Испании и Португалии столкнулись с серьезными последствиями из-за ливневых дождей, наводнений и оползней, вызванных штормом «Леонардо».

В Испании метеорологическое агентство AEMET объявило в некоторых частях южного региона Андалусия высокий уровень тревоги из-за сильных дождей и предупредило о наводнениях и оползнях.

Главный чиновник по чрезвычайным ситуациям Андалусии Антонио Санс заявил, что ситуация в соседнем горном муниципалитете Грасалема «очень тревожная».

Около 3500 человек были эвакуированы в Андалусии, а сотни военных направлены на помощь спасательным службам. Все школы в Андалусии закрыты. Закрыты десятки дорог, отменены автобусные рейсы, почти полностью остановлено железнодорожное сообщение.

По прогнозам синоптиков, в центральных прибрежных районах Португалии порывы ветра могут достигать 95 км/ч, а волны — до 11 метров.

Вооруженные силы развернули до 3000 солдат вместе с подразделениями морской пехоты в районах, где есть опасность наводнений. Ухудшение погодных условий ожидается в течение всей недели.