В Португалии побаиваются новой волны коронавируса из-за штамма "Дельта"

В Лиссабоне и его окрестностях штамм "Дельта" стал доминирующим.

В Португалии обеспокоены из-за возможности четвертой волны пандемии коронавируса из-за штамма "Дельта", на который в последние дни приходится 60% новых случаев заражения в стране.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.

В Лиссабоне и его окрестностях штамм "Дельта" стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии. В столицу запрещено было приезжать жителям других регионов Португалии, а лиссабонцам - покидать ее. Ограничение действовало два дня.

"Мы пытаемся задержать его появление в других регионах страны, чтобы люди смогли защитить себя при помощи вакцинации", — заявила глава Минздрава Марта Темиду. Для того, чтобы сдержать распространение нового штамма, могут потребоваться очередные ограничительные меры.

Лиссабон к настоящему моменту остается единственным городом страны, где все еще действуют некоторые ограничительные меры.

На севере страны штамм "Дельта" составляет 15% от всех новых регистрируемых случаев.

Почти половина среди 10 млн жителей Португалии получили как минимум одну дозу вакцины, и более четверти граждан полностью вакцинированы от COVID-19.

"Дельта"-штамм продолжает мутировать. Ранее в индийском штате Махараштра выявили разновидность "Дельта плюс". Районы, где есть этот вариант, заблокировали, в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против мутации.

Как отмечают специалисты, "Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.

Как сообщалось, вспышки подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

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