В Португалии семья антипрививочников сгорела за неделю от коронавируса

Трое человек отказались делать себе прививки от коронавируса и погибли
В Португалии умерла целая семья антипрививочников.
Об этом рассказал их родственник Фрэнсис Гонсалвеш, — пишет The Guardian.
По словам сына умерших, его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации против COVID-19. Но при этом все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели.
Мужчина заявил, что решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других противников вакцинации к решению сделать прививку, ведь она спасает жизни.
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