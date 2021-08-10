В Португалии семья антипрививочников сгорела за неделю от коронавируса

В Португалии семья антипрививочников сгорела за неделю от коронавируса

Трое человек отказались делать себе прививки от коронавируса и погибли

В Португалии умерла целая семья антипрививочников.

Об этом рассказал их родственник Фрэнсис Гонсалвеш, — пишет The Guardian.

По словам сына умерших, его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации против COVID-19. Но при этом все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели.

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Мужчина заявил, что решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других противников вакцинации к решению сделать прививку, ведь она спасает жизни.

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