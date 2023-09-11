В Португалии улицы одного из городов затопили "реки" вина – видео

В португальском городе произошла авария на винокурне.

В португальском городе Анадия утром 10 сентября улицы затопило вином – на заводе Destilaria Levira лопнули два резервуара.

Об этом пишет местное издание JN.

Власти города опасаются, что литры вина попадут в реку Сертима, и тогда ситуацию можно будет расценивать как экологическую катастрофу. Впрочем, пока стихийного бедствия, скорее всего, удалось избежать, отметили в правительстве.

С улиц города уже убрали "реки алкоголя", а работники завода очистили пострадавшие городские объекты.

На данный момент экономический ущерб городу и заводу пока не подсчитали.

В Португалии "алкогольная река" затопила улицы города

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