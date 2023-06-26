В Португалии высказались о бунте Пригожина: "фрагментация власти" Путина

Мол, очевидно, что у РФ нет сплоченности.

Мятеж российского олигарха, основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружил "фрагментацию власти" президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Кравиньо, пишет Observador.

По его словам, бунт предводителя "вагнеровцы" делает "очевидным, что нет сплоченности, что ситуация в России представляет собой какую-то фрагментацию власти — это меньше всего, что можно сказать".

Глава португальского МИД подчеркнул, что "крайне важно" поддерживать "сильную военную и политическую поддержку, чтобы в конечном счете именно Украина определяла условия мира, а не агрессор".

Напомним, в ночь на 24 июня Пригожин заявил, что его наемники идут на Москву "за головами" военного руководства страны. удар Минобороны РФ по тыловым лагерям его группировки. Впрочем, в 200 км от столицы от этой идеи олигарх отказался.

Через несколько дней после своего бунта Пригожин высказался, что якобы не преследовал цель свержения режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его террористической организации. Якобы это планировалось на 1 июля.

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