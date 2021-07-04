В Португалии зафиксировали рекордное за пару месяцев число новых заражений коронавирусом: подробности

Четыре человека скончались за последние сутки.

В Португалии за сутки зарегистрировали 2605 случаев заражения COVID-19, это самое большое число выявленных заболеваний коронавирусом с февраля 20201.

Об это информирует RTP.

Более половины случаев выявили в Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев - в северной части страны, заражения есть еще в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.

Четыре человека скончались за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. зараженных, скончались более 17 тыс. человек.

Не исключено, что число зараженных будет расти из-за резкого распространения индийской мутации коронавируса - штамма "Дельта". Сейчас его выявляют в 70% новых случаев заражения.

На выходных жителям запрещено покидать и въезжать в Лиссабон и в 18 муниципалитетов, которые входят в столичную зону.

В Лиссабоне рестораны, кафе и кондитерские по выходным работают до 15:30 по местному времени, в будние дни - до 22:30. Внутри их помещений могут находиться только группы не более четырех человека, а на верандах группы до шести человек. Люди, которые могут работать удаленно, вернулись к такому режим.

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