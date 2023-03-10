"В порыве гнева": женщина жестоко убила близкую подругу, нанеся ей 50 ударов молотком

В Ирландии 47-летняя уроженка Латвии убила свою 61-летнюю подругу, нанеся ей более 50 ударов молотком, установил местный суд.

О жутком убийстве пишет Би-би-си.

Людмилу Полетелову нашли мертвой в собственном доме в Лимаваде, в Северной Ирландии.

Суду сообщили, что обвиняемая и жертва были "близкими подругами" и что Полетелова помогала убийце с жильем и деньгами. Объявляя приговор, судья отметил, что "характер и тяжесть нападения" были значительным обременительным обстоятельством при совершении преступления.

По словам старшего следователя, Шведова "нанесла подруге множественные удары по голове".

Сын Людмилы рассказал в суде, что убийство его матери сильно повлияло на семью. "Ее убила близкая подруга, которую она пригласила в свой дом", – сказал он.

Полиция описала жертву как "тихую, закрытую женщину". Ее любили и уважали в местной громаде.

Записи камер видеонаблюдения, предоставленные следователям, показали, что Светлана Шведова прибыла в дом жертвы 20 апреля 2021 года и ушла почти через 12 часов с двумя сумками.

На других кадрах видно, как она утилизировала одну из сумок. Обвинение считает, что в нем было орудие убийства.

На допросе в полиции Шведова сказала, что в день убийства она выпила с подругой 12 банок пива, но оставила ее "целой и невредимой".

Однако позже она признала свою вину и заявила, что "действовала в порыве гнева".

"Это не было умышленное убийство. Оно было спонтанно. Все, что я могу сказать, это то, что я очень жалею", - сказала она.

Суду сообщили, что Шведова имела задолженность за аренду жилья в размере 900 фунтов стерлингов (около тысячи долларов), она также задолжала жертве 800 фунтов стерлингов (около 900 долларов). На следующий день после убийства она заплатила более 500 фунтов стерлингов (около 400 долларов) агенту по аренде жилья, но адвокат сказал, что деньги дал ее сын.

Ранее сообщалось, что девушка жестоко убила соседку, чтобы инсценировать свою смерть.

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