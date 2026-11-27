Самолет / © Pixabay

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Жена и дочь американского пилота Брента Стокса избежали авиакатастрофы, потому что улетели домой коммерческим рейсом. Частный самолет, которым управлял мужчина, разбился над Мексиканским заливом — все шесть членов семьи на борту погибли.

Об этом пишет издание UNILAD.

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Трагедия произошла 24 ноября. Легкомоторный самолет Cessna 210 летел из Нового Орлеана в Луизиане в Форт-Майерс во Флориде. По предварительным данным, примерно через пол часа после взлета самолет начал резко снижаться со скоростью 10 000 футов в минуту и упал в Мексиканский залив между городом Паскагула в штате Миссисипи и островом Горн.

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За штурвалом был 50-летний Брент Стокс — президент компании по морским подрядам. Вместе с ним летели его 16-летний сын Хантер Стокс, 43-летняя сестра Арлин Нокс, ее 43-летний супруг Майкл Нокс и их сыновья — 12-летний Чарльз Голден Нокс и 10-летний Труэтт Нокс. Все они погибли.

После аварии выяснилось, что жена пилота Доминик Стокс и их дочь Аддисон тоже ездили на рыбалку в Луизиану. Однако они решили возвращаться домой отдельно — коммерческим рейсом, а не частным самолетом во Флориду вместе с остальными родными. Причины этого решения не разглашаются.

После трагедии семьи Нокс и Стокс опубликовали совместное заявление о погибших близких.

«Они погибли, делая то, что любили: празднуя начало замечательного праздничного сезона вместе на рыбалке, а затем отправляясь домой, чтобы быть с остальной семьей», — говорится в обращении.

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По данным Федерального управления гражданской авиации США, служба управления воздушным движением потеряла связь с самолетом около 15.45. Перед этим авиадиспетчеры международного аэропорта Галфпорт-Билокси предупредили пилота об осадках и неблагоприятных погодных условиях на маршруте полета.

В то же время записи переговоров на сервисе LiveATC.net свидетельствуют, что Стокс не подавал сигнала бедствия и не сообщал ни о каких технических проблемах.

«Посреди нашего горя мы держимся за это, за то сколько любви они нам подарили и сколько любви окружает нас сейчас. Мы всегда будем носить их с собой», — отметили родственники погибших в своем заявлении.

Сначала спасатели обнаружили на воде только спасательный плот и три жилета. Впоследствии водолазы Департамента морских ресурсов Миссисипи обнаружили тела всех шести погибших внутри разрушенного корпуса самолета.

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Официальная причина аварии пока неизвестна. Расследование ведет Национальный совет по безопасности на транспорте США вместе с Федеральным управлением гражданской авиации.

Напомним, пассажирский самолет EasyJet, летевший из британского Бристоля в Эдинбург, вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицей. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, изменили курс и пригласили разрешение на возвращение.

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