В последний раз говорил с мамой в день ее рождения: иностранец-доброволец погиб в Украине, тело до сих пор не нашли

Погибший доброволец из Мексики. Фото: El País 50

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Бывший полицейский Марио Альберто Ловер Мартинес из Мексики «пропал без вести» на войне в Украине. Он воевал в Интернациональном легионе. Последний раз связывался со своей семьей примерно 7 июня 2025 года. Семья до сих пор ждет его останков.

Об этом сообщает El País 50.

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В официальном отчете указано, что он «пропал без вести», но это формальность, которая препятствует выплате компенсации. Его родственники не знают, было ли найдено его тело. По документам его тело остается на месте происшествия. Чтобы начать процесс репатриации, они должны ждать перемирия между Киевом и Москвой.

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По информации издания, мужчина звонил по телефону с передовой в день рождения своей матери Амалии. Он был элитным солдатом расформированной Федеральной полиции. В феврале 2025 года запился в состав иностранных добровольцев Вооруженных сил Украины на войну с Россией.

Журналисты отмечают, что у его семьи была группа в WhatsApp, где он сообщал им, когда будет идти на боевые задания. По словам Эрнеста Сарате, его двоюродного брата, тот сказал, что скоро вернется, и послал видео, на котором его подразделение вместе молится перед миссией. Однако через два дня они получили сообщение от его командира, колумбийца по имени Данте, в котором сообщалось, что их родственник погиб в пограничной зоне между двумя странами в результате нападения, в котором были задействованы бомбардировка беспилотником и стрельба.

Посольство Мексики в Украине посоветовало родственникам просто ждать.

Поиск останков считается сложным из-за прошедшего времени и погодных условий в этом районе, особенно после прошлой зимы. Кроме того, чтобы претендовать на любую финансовую компенсацию, член семьи должен напрямую поехать в Украину для прохождения тестирования ДНК.

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Официального доказательства его погибели нет. Процесс репатриации затормозился.

Что известно о бывшем полицейском, который воевал в Украине

Ловеру было 37 лет, когда он решил уехать в Украину. Его карьера началась в 18 лет, когда он вступил в ряды армии, в частности в военную зону в Чьяпасе. Там он оставался чуть больше восьми лет. Затем присоединился к Федеральной полиции, где прослужил пять лет. Во время службы в этих силах Ловер стремился вступить в жандармерию, элитное подразделение. С этой целью он специализировался, получил юридическую степень по внутренней программе и прошел интенсивную подготовку, включая обучение с морской пехотой США, а также обучение военной стратегии и технологиям с инструкторами Ближнего Востока.

Впоследствии он решил приехать на работу в Украину. Ловер полетел в Германию, а затем сел на поезд из Польши, чтобы прибыть в Киев.

Правительство Мексики не разглашает, сколько его граждан участвует в конфликте в Украине. По сообщениям СМИ и неофициальным источникам, по меньшей мере семь граждан Мексики погибли, воюя на стороне украинских войск между 2024 и 2026 годами.

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