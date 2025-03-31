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В последний раз так испугались, когда началась великая война: как семья украинцев пережила землетрясение в Бангкоке
Супруги вместе с детьми сбежали от войны в Украине, но едва не погибли во время разрушительного землетрясения в Таиланде.
Сбежавшая от войны на Родине украинская семья пережила разрушительное землетрясение в Бангкоке (Таиланд).
Их историю рассказывает BBC-Украина.
Ростислав и Дарья вместе со своими детьми-близнецами приехали в Бангкок на отдых. Осенью 2022 года семья вместе с двумя младенцами уехала из Украины. Мужчина утверждает, что имеет право на выезд за границу по болезни.
Супруги рассказывают, что они вышли из тридцатиэтажного небоскреба, в котором вместе со своими детьми поселились во время отпуска в Бангкоке.
«Была большая жара, где-то 36 градусов, мне показалось, что именно поэтому у меня начали запутываться ноги», — вспоминает Дарья.
«Я шел по дороге, и меня вдруг повело в сторону. Это было похоже на то, что перебрал алкоголь, хотя мы конечно ничего не пили», — объясняет Ростислав.
Через несколько секунд супруги заметили, что люди на улице начали бежать от небоскребов.
«Мы начали догадываться, что происходит. Вдруг мы видим — перед нами огромный небоскреб ходит ходуном», — вспоминает мужчина.
Супруги схватили детей и бросились бежать за толпой в сторону основной улицы. Через некоторое время вторая волна людей пробежала мимо семьи. Это была повторная волна землетрясения.
«Мы решили, что бежать дальше не будем и отправились дальше. Интернета не было, на дороге был полный коллапс», — вспоминают украинцы
Супруги боятся возвращаться в отель из-за угрозы повторного землетрясения. Помещение, которое они арендовали, расположено в одном из небоскребов Бангкока. В здании появились трещины. Семья ищет новое жилье, но почти все уже занято.
«В последний раз нам так было страшно, когда началась большая война, и Россия начала бомбить Украину. Опыт такой себе», - добавил Ростислав.
Напомним, что в Мьянме во время землетрясения погибли уже более 1600 человек.
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