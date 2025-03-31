В последний раз так испугались, когда началась великая война: как семья украинцев пережила землетрясение в Бангкоке

Землетрясение в Таиланде / © Associated Press

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Сбежавшая от войны на Родине украинская семья пережила разрушительное землетрясение в Бангкоке (Таиланд).

Их историю рассказывает BBC-Украина.

Ростислав и Дарья вместе со своими детьми-близнецами приехали в Бангкок на отдых. Осенью 2022 года семья вместе с двумя младенцами уехала из Украины. Мужчина утверждает, что имеет право на выезд за границу по болезни.

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Супруги рассказывают, что они вышли из тридцатиэтажного небоскреба, в котором вместе со своими детьми поселились во время отпуска в Бангкоке.

«Была большая жара, где-то 36 градусов, мне показалось, что именно поэтому у меня начали запутываться ноги», — вспоминает Дарья.

«Я шел по дороге, и меня вдруг повело в сторону. Это было похоже на то, что перебрал алкоголь, хотя мы конечно ничего не пили», — объясняет Ростислав.

Через несколько секунд супруги заметили, что люди на улице начали бежать от небоскребов.

«Мы начали догадываться, что происходит. Вдруг мы видим — перед нами огромный небоскреб ходит ходуном», — вспоминает мужчина.

Супруги схватили детей и бросились бежать за толпой в сторону основной улицы. Через некоторое время вторая волна людей пробежала мимо семьи. Это была повторная волна землетрясения.

«Мы решили, что бежать дальше не будем и отправились дальше. Интернета не было, на дороге был полный коллапс», — вспоминают украинцы

Супруги боятся возвращаться в отель из-за угрозы повторного землетрясения. Помещение, которое они арендовали, расположено в одном из небоскребов Бангкока. В здании появились трещины. Семья ищет новое жилье, но почти все уже занято.

«В последний раз нам так было страшно, когда началась большая война, и Россия начала бомбить Украину. Опыт такой себе», - добавил Ростислав.

Напомним, что в Мьянме во время землетрясения погибли уже более 1600 человек.

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Дата публикации 18:30, 28.03.25 Количество просмотров 18 "Вдруг здание трясется, люди кричат" и небоскреб рухнул - кадры землетрясения