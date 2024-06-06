В посольстве РФ назвали французских инструкторов в Украине "законной целью": в Париже отреагировали

Заявления российского представителя не останутся без ответа.

В российском посольстве во Франции заявили, что французские инструкторы, которые могут быть направлены в Украину, станут "законной целью" для российских захватчиков.

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Об этом заявил спикер российского посольства во Франции Александр Макогонов, передает BFMTV.

На французском телевидении он заявил, что если Франция отправит своих инструкторов в Украину, чтобы украинские военнослужащие могли "лучше нацелиться и убивать россиян", то французские военные "станут законной целью" для российских захватчиков.

На это заявление отреагировал заместитель спикера французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан, заявив, что это "скандальные высказывания, которые не останутся без последствий".

Кроме того, Лемуан подчеркнул, что в Париже обсуждается ответ на это заявление представителя РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 7 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция отправит инструкторов в Украину, на что у Путина дерзко отреагировали.

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