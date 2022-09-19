В посольстве РФ в Латвии возмущены требованиями к россиянам во время пересечения границы: что нужно сделать

Российские дипломаты утверждают, что латвийские пограничники требуют от их соотечественников подписать заявление с осуждением действий российских властей.

В российском посольстве в Латвии пожаловались на "возмутительные требования" к россияне во время пересечения границы.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на дипломатов.

Собеседники издания утверждают, что граждан РФ на границе с Латвией заставляют подписать какие-то заявления с осуждением действий российских властей.

"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список", — отметили в посольстве.

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Как известно, с полуночи 19 сентября Латвия, Эстония, Литва и Польша запретили въезд российским туристам — даже имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами.

В Таллине объяснили, что приняли такое решение как пограничные государства ЕС "в целях охраны общественного порядка и безопасности".

Исключение сделано для россиян, посещающих родственников, а также дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

Кроме того, в виде исключения на границе будут пропускать людей из соображений гуманитарного характера, в частности диссидентов, избегающих преследований от Кремля.

Напомним, Грузия также усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян.

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