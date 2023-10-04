В посольстве Украины в Риме подтвердили национальность пассажиров апокалиптического автобуса в Венеции — Sky News

Не менее 21 человек погиб, но есть опасения, что эта цифра может возрасти.

По меньшей мере, 21 человек погиб после того, как автобус упал с высоты 30 метров с эстакады и загорелся вблизи Венеции на севере Италии.

Об этом пишет Sky News.

Еще 18 человек получили ранения во время аварии во вторник вечером, причем итальянская полиция подтвердила, что на борту находились туристы «разных национальностей».

Среди пассажиров было по меньшей мере двое детей, а украинский и немецкий паспорта нашли на месте происшествия, сообщили власти.

"Несколько жертв были иностранцами, мы обнаружили украинские паспорта", — сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

В посольстве Украины в Риме Sky News подтвердили наличие граждан, являвшихся пассажирами автобуса.

Бруньяро описал этот инцидент как «ужасную трагедию», добавив: «Я немедленно приказал городу объявить траур в память о многих жертвах, находившихся в разбитом автобусе.

Автобус упал возле железнодорожных путей после съезда с дороги в районе Местре, который соединяется с Венецией мостом.

Полиция сообщила, что автобус арендовал для гостей кемпинг под названием Camping Village Jolly в Маргере.

По данным Sky Italia, из-под обломков было извлечено 18 тел после того, как автобус упал на 30 метров (98 футов — ред.) на линии электропередач и загорелся.

Причина аварии пока неизвестна.

Поскольку спасательные операции продолжаются, количество погибших может возрасти.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони сказала: «Я выражаю свои глубокие соболезнования, мои личные и от всего правительства, в связи с произошедшей в Местре серьезной аварией.

«Мои мысли с жертвами, их семьями и друзьями. Я нахожусь в тесном контакте с мэром Луиджи Бруньяро и министром (внутренних дел – ред.) Маттео Пьянтедози, чтобы следить за новостями об этой трагедии», — сказала она.

В последние годы в Италии произошло несколько смертельных автобусных аварий.

В 2013 году 40 человек погибли, когда автобус съехал с виадука на юге Италии в одном из самых ужасных ДТП страны.

Четыре года спустя 16 человек в автобусе с венгерскими студентами погибли в аварии близ города Верона на севере страны.

Ранее сообщалось, что украинцы попали в смертельное ДТП в автобусе в Черногории.

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