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В посольстве Японии отреагировали на ранение своего журналиста в Киеве

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В посольстве Японии отреагировали на ранение своего журналиста в Киеве

Фото: Facebook/Антон Геращенко

В дипломатическом представительстве выразили возмущение по поводу ракетной атаки России.

В посольстве Японии в Украине возмущены российскими ракетными ударами по Украине, которые привели к гибели и ранению людей, в частности, японского журналиста.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности, японского журналиста", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки России пострадал журналист из Японии Ватару Секита. Он работает в издании "Асахи Симбун". Во время обстрела российских террористов журналист находился в гостинице, в которую попала ракета.

Напомним, 31 декабря Российская Федерация массированно атаковала ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря. В результате атаки в некоторых областях нет электроснабжения. Есть жертвы и пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
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