В посольстве Японии отреагировали на ранение своего журналиста в Киеве

В посольстве Японии в Украине возмущены российскими ракетными ударами по Украине, которые привели к гибели и ранению людей, в частности, японского журналиста.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности, японского журналиста", — отмечается в сообщении.

Также читайте Десятки раненых и один погибший: что известно о массированной атаке россиян по Киеву

Как сообщалось ранее, в Киеве в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки России пострадал журналист из Японии Ватару Секита. Он работает в издании "Асахи Симбун". Во время обстрела российских террористов журналист находился в гостинице, в которую попала ракета.

Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в том числе японского журналиста. — Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) December 31, 2022

Напомним, 31 декабря Российская Федерация массированно атаковала ракетами украинские города. Больше всего пострадал Киев. Ракеты запускали как комплексы наземного базирования, так и стратегическая авиация из Каспийского моря. В результате атаки в некоторых областях нет электроснабжения. Есть жертвы и пострадавшие.

Читайте также: