В постели с мертвым: Симоньян спит с прахом мужа Кеосаяна

Маргарита Симоньян / © Associated Press

Реклама

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что после смерти и кремации своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна решила держать урну с его прахом в спальне.

Соответствующее заявление она сделала в эфире шоу Секрет на миллион, о чем сообщает белорусское издание NEXTA Live.

По словам Симоньян, урна находится на ее прикроватной тумбочке. что позволяет ей сохранять чувство присутствия мужчины. В будущем она планирует создать специальное место захоронения на территории собственного дома.

Реклама

Пропагандистка рассказала, что супруги заранее обсудили детали своего захоронения. По плану, их общий отдых должен быть организован под деревом на участке возле нового дома, строительство которого сейчас завершает самостоятельно.

«У нас в доме, который мы строили пять лет и который я теперь достраиваю сама, мы уже поселились. Там посажена пения. И мы с ним давно договорились: это он первый сказал, что я буду лежать под этой пенией, и ты будешь рядом со мной. Конечно, Тиграш, так и будет. Сейчас я строю такой стеклянный… как саркофаг, не знаю, как это назвать. Пока его прах рядом со мной на прикроватной тумбочке, а потом мой прах и его прах я попрошу смешать и поставить в этот саркофаг. И мы там будем с ним под пенией», — объяснила Симоньян.

Симоньян подчеркнула, что такой способ сохранения останков является для нее естественным и помогает переживать потерю. Она отметила, что не видит необходимости прятать урну или следовать традиционным методам захоронения на кладбище.

«У меня каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается мыслью о нем. Хотя бы что-то рядом с меню — я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем. А что ты предлагаешь мне делать? Спрятать это в шкаф?», — сказала она во время интервью.

Реклама

В настоящее время ведутся работы по возведению стеклянной конструкции под деревом, где в перспективе должен быть размещен смешанный прах супругов.

Напомним, еще 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет скончался одиозный пропагандист Тигран Кеосаян. Известно, что он с января 2025 года находился в коме после клинической смерти. Тогда Маргарита Симоньян отмечала, что у него «давно очень больное сердце».