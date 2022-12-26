В российском Энгельсе в районе аэродрома ночью прозвучала воздушная тревога.

Местные жители сообщают, что был слышан взрыв.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли три человека. Еще четверо были госпитализированы.

«Сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе Саратовской области после появления в Telegram-каналах информации о ЧП на аэродроме. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин», - заметил пропагандистский ТАСС.

Взрывы и пожары в России

Напомним, что ранее в Балашихе Московской области РФ, 12 декабря вспыхнул пожар в торговом центре "Стройпарк". Огонь охватил площадь 500 кв. м.

9 декабря загорелся большой пожар в торговом комплексе "Мега Химки" на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области. Площадь, которую охватил огонь, составляла 7 тыс. кв. м.

17 декабря уже во Владивостоке горел склад кондитерской фабрики "Яшкино" на площади около 2 тыс. кв. м.

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